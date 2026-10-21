Ірак заявив про юридичні заходи проти противників контролю над зброєю — Asharq Al-Awsat

Влада Іраку заявила про можливі юридичні заходи проти людей, які через медіа закликають протидіяти плану передачі всієї зброї під контроль держави. Правлячий альянс «Координаційна рамка» підтвердив намір врегулювати питання озброєнь поза державним контролем до 30 червня 2027 року, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Кримінальні скарги

Офіс прем'єр-міністра доручив державним установам забезпечувати виконання закону та звертатися з кримінальними скаргами проти тих, хто через медіа підбурює до протидії або намагається перешкодити рішенням про виключне право держави на зброю. В уряді наголосили, що свобода слова та діяльність медіа гарантуються конституцією, але мають здійснюватися в межах закону, з повагою до громадського порядку й прав громадян.

У заяві зазначили, що ці свободи не можна використовувати для підбурювання до насильства чи внутрішнього конфлікту, підтримки зброї поза контролем держави або заборонених угруповань. Як правову підставу уряд назвав конституцію та статті 2 і 4 антитерористичного закону №13 від 2005 року. Також там послалися на позицію Вищої судової ради, за якою застосування, підтримка або погроза застосувати зброю поза державною владою підпадають під дію цього закону.

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Позиція парламенту та силовиків

Спікер парламенту Хайбат аль-Халбусі підтримав юридичні заходи уряду, назвавши їх необхідними для збереження громадянського миру, виконання закону та встановлення державного контролю над усією зброєю. Він додав, що притягнення винних до відповідальності має відбуватися з дотриманням конституційних прав, правових гарантій і принципу рівності перед законом.

Керівник іракського Управління безпекових медіа Саад Маан повідомив, що спеціалізовані підрозділи відстежують та аналізують випадки підбурювання і заклики перешкоджати рішенням щодо роззброєння. За його словами, жодних дій не вживатимуть без судового дозволу.

Умова щодо іноземних військ

Багдад заявляє, що план роззброєння набуде чинності після виведення сил міжнародної коаліції. Водночас міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер сказав, що Анкара зберігатиме військову присутність в Іраку та Сирії, доки не вважатиме безпеку на своїх кордонах повністю гарантованою. Виведення турецьких військ є однією з умов, які іракські збройні угруповання висували під час переговорів щодо ініціативи.

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