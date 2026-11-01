Ірак заявив про нейтралітет у разі відновлення війни між США та Іраном — The National

У Манамі, Бахрейн, радник з національної безпеки Іраку Касім аль-Абуді заявив, що Багдад має намір зберігати нейтралітет у разі поновлення війни між США та Іраном. Він також запевнив, що Ірак робитиме все можливе, аби не допустити загроз для держав Перської затоки з власної території, повідомляє The National.

За словами аль-Абуді, в Іраку існує широкий національний консенсус щодо невтручання в конфлікт. Він зазначив, що симпатії до однієї зі сторін не мають перетворюватися на конкретні дії. Радник наголосив, що війна вже завдала Іраку значної шкоди: протягом кількох місяців країна не могла експортувати нафту, а економічна ситуація була вкрай складною.

Контроль над озброєнням угруповань

Аль-Абуді заявив, що Ірак досяг помітного поступу в передачі під державний контроль зброї, яку мають збройні угруповання. За його словами, питання за кілька місяців обговорили та оформили в чітку національну рамку.

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Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн раніше заявляв, що країна розраховує до 30 червня 2027 року передати під контроль держави озброєння збройних груп, попри опір частини впливових угруповань, пов’язаних з Іраном. Спершу уряд встановив дедлайн до 30 вересня, коли мала завершитися військова місія коаліції на чолі зі США в Іраку, але згодом термін продовжили до червня 2027 року.

Відносини з Кувейтом і загроза ІДІЛ

Радник також повідомив про прагнення Багдада врегулювати невирішені питання з Кувейтом, зокрема суперечки щодо морського кордону та водного шляху Хор-Абдалла, долі кувейтців, які зникли безвісти після вторгнення Іраку 1990 року, а також кувейтського майна, вивезеного тоді з країни. У вересні сторони домовилися створити спільну робочу групу для опрацювання цих питань.

Щодо угруповання «Ісламська держава» аль-Абуді сказав, що Ірак здебільшого переміг ІДІЛ, хоча невеликі групи бойовиків досі можуть діяти у віддалених районах. Він назвав ситуацію в галузі безпеки контрольованою та зазначив, що країна продовжує співпрацю з регіональними й міжнародними партнерами в межах Глобальної коаліції проти ІДІЛ, зокрема щодо обміну розвідданими.

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