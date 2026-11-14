Ірак заявив про загибель трьох підозрюваних бойовиків від авіаудару — Anadolu Agency

Іракські сили безпеки заявили про загибель трьох підозрюваних бойовиків унаслідок авіаудару в районі Алтун-Купрі в провінції Кіркук. Ще одного підозрюваного затримали під час операції, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Управління медіа безпеки при головнокомандувачі збройних сил Іраку.

Операція в районі Алтун-Купрі

За даними відомства, операцію провели у п’ятницю о 20:00 за місцевим часом після розвідувального спостереження, яке здійснював директорат військової розвідки. Удар завдала армійська авіація в зоні відповідальності 32-ї піхотної бригади 8-ї механізованої дивізії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Затримання підозрюваного

Сили безпеки також затримали підозрюваного, якого звинувачують у перевезенні трьох осіб, що загинули внаслідок авіаудару. Після операції в районі тривали пошукові заходи, а Управління медіа безпеки повідомило, що додаткові деталі оприлюднять згодом.

Провінція Кіркук залишається одним із районів проведення контртерористичних операцій в Іраку. У грудні 2017 року країна оголосила про перемогу над угрупованням «Ісламська держава», однак його осередки, за повідомленням агентства, продовжують діяти та здійснювати поодинокі напади в північних, західних і східних районах країни.

Читай нас у