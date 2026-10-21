Ірак закрив КПП Шеєб на кордоні з Іраном для перевірки безпеки — Asharq Al-Awsat

За даними Asharq Al-Awsat, Ірак закрив прикордонний пункт пропуску Шеєб на кордоні з Іраном, щоб перевірити заходи безпеки та встановити обладнання для виявлення заборонених матеріалів. Про це повідомив іракський посадовець, відповідальний за прикордонні переходи.

Обмеження на перетин кордону

За словами двох інших джерел на пункті пропуску, Шеєб буде закритий для пасажирів, автомобілів і комерційних вантажівок до подальшого повідомлення.

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Причини закриття

Посадовець заявив, що чинні заходи безпеки на переході Шеєб є слабкими та недостатніми. За його словами, встановлення обладнання має допомогти запобігати контрабанді заборонених матеріалів.

У вересні Ірак також розпорядився закрити інший пункт пропуску з Іраном — Шаламче. Тоді два джерела у сфері безпеки назвали це запобіжним кроком після атак безпілотників на Саудівську Аравію. Ер-Ріяд заявляв, що дрони були запущені з території Іраку.

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