Влада Іраку заперечила повідомлення про просування армійських підрозділів до напівавтономного Курдистану на тлі загострення суперечки між Багдадом та Ербілем. Речник уряду Хайдер аль-Аббуді заявив державному телеканалу Al Iraqiya, що руху військових частин у напрямку регіону немає.

Як повідомляє The National, запевнення пролунало після зустрічі в Багдадському палаці, учасники якої домовилися провести національний діалог для врегулювання конституційної напруги між федеральним урядом і владою Курдистану. У зустрічі брали участь президент Нізар Амеді, прем'єр-міністр Алі аль-Заїді, спікер парламенту Хебат аль-Халбусі та голова Вищої судової ради Фаїк Зайдан.

Діалог запланували на 1 грудня

Зайдан наголосив на необхідності дотримуватися конституції. Він зазначив, що спори щодо тлумачення її положень мають передаватися до Федерального верховного суду. Учасники зустрічі схвалили його ініціативу провести 1 грудня національний діалог під його егідою. До нього мають залучити сторони, причетні до суперечки між федеральним урядом та Регіональним урядом Курдистану.

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Напруження посилилося після того, як Алі аль-Заїді наказав федеральним органам влади взяти під контроль прикордонні переходи, якими керує влада Курдистану, а також зажадав повноважень щодо нафтових родовищ, контрольованих курдськими силами безпеки. Регіональний уряд відкинув ці розпорядження як неконституційні, водночас заявивши про готовність співпрацювати з федеральною владою у боротьбі з корупцією та закликавши припинити контрабанду нафти по всьому Іраку.

Рішення суду та заплановані мітинги

За день до цього Федеральний верховний суд підтвердив повноваження Багдада у питаннях охорони кордону, прикордонних переходів, митниці, фіскальної політики та нагляду за нафтогазовими операціями, зокрема на територіях під управлінням Курдистану. Суд також заявив, що федеральний уряд може розгортати війська для охорони міжнародних кордонів і контролювати роботу служб на всіх прикордонних переходах.

В Ербілі та інших містах Курдистану на четвер були заплановані мітинги проти рішень Багдада. Найбільшу акцію очікували в міському парку Ербіля поблизу історичної цитаделі.

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