Іракські винищувачі F-16 завдали двох авіаударів по членах угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у районі Сухул-Рава на північ від округу Рава в західній провінції Анбар. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на іракський Осередок безпекових медіа.

Удари F-16 поблизу Рави

За даними Осередку, операцію провели за наказом головнокомандувача збройних сил Іраку після того, як Директорат військової розвідки виявив переміщення членів ІДІЛ у цьому районі. Удари здійснили в координації з Центром повітряної розвідки та спостереження при офісі головнокомандувача.

Першого удару завдали о 18:30 за місцевим часом, другого по тому самому місцю — о 18:57. Район Сухул-Рава входить до зони відповідальності Оперативного командування «Аль-Джазіра».

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Осередок не повідомив про результати ударів і не уточнив, чи є загиблі або поранені. Там заявили, що додаткові деталі оприлюднять пізніше, а сили безпеки продовжують операції з пошуку решти членів угруповання.

Посилення сил у пустельній місцевості

Приблизно за два тижні до авіаударів іракська армія почала посилювати розгортання між округами Рава та Ель-Хадар, щоб убезпечити пустельні райони й не допустити використання їх осередками ІДІЛ як укриттів або маршрутів пересування.

15 листопада спільний пункт іракської армії та Сил народної мобілізації поблизу межі провінцій Анбар і Найнава зазнав нападу, який пов'язали з членами угруповання. Ірак оголосив про перемогу над ІДІЛ у грудні 2017 року після повернення всіх територій, які контролювало угруповання, однак його осередки продовжують здійснювати спорадичні атаки.

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