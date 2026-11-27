Ірак збільшив експорт нафти до 3,6 мільйона барелів на добу. Про це міністр нафти Басім Мохаммед Худейр аль-Абаді повідомив Іракському інформаційному агентству, пише OilPrice.

Зростання експорту

У жовтні експорт Іраку оцінювали у 3,4 мільйона барелів на добу, тоді як у вересні він становив 2,65 мільйона барелів. За даними видання, країна наростила поставки через Ормузьку протоку, трубопроводом до турецького середземноморського порту Джейхан, а також вантажівками до Сирії.

За словами міністра, нафтові доходи Іраку в жовтні сягнули 8,8 мільярда доларів і стали найвищими від початку війни з Іраном. Він також заявив про безпрецедентні обсяги експорту мазуту, сірки та нафтового дистиляту. Надходження від продажу цих продуктів, за його словами, перевищили 4,5 мільярда доларів.

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Оцінка виробничих потужностей

Ірак, другий за обсягом видобутку член ОПЕК після Саудівської Аравії, прагне домогтися суттєвого підвищення оцінки своїх виробничих потужностей. Від цієї оцінки залежать базові рівні, за якими можуть визначати квоти або скорочення видобутку.

Багдад не погоджується з оцінкою ОПЕК+, за якою країна може стабільно видобувати менш як 5 мільйонів барелів на добу. Іракська сторона хоче, щоб організація визнала потужність приблизно на рівні 6 мільйонів барелів на добу. За чинною угодою ОПЕК+ граничний рівень видобутку Іраку становить 4,431 мільйона барелів на добу.

Переговори з американськими компаніями

Міністр додав, що Ірак обговорює можливі інвестиції в кілька нафтових родовищ із американськими ExxonMobil, Chevron і ConocoPhillips. ОПЕК+ залучила зовнішніх консультантів для оцінки виробничих можливостей країн-членів перед ухваленням рішень щодо дозволених обсягів видобутку.

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