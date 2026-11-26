Іракський суд у четвер має винести вироки 20 громадянам Франції, обвинуваченим у належності до угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ). Це відбувається на тлі судових процесів над тисячами підозрюваних у джихадизмі, яких перевели до Іраку з сусідньої Сирії.

Як повідомляє France 24, ці 20 чоловіків входять до групи з 47 французьких громадян, яких судять в Іраку з вересня після переведення із Сирії торік. Раніше 15 людей із цієї групи засудили до довічного ув’язнення, а ще одному призначили 15 років позбавлення волі.

Серед підсудних

Серед тих, хто очікує на рішення, є Адріан Гіаль. Він озвучив заяву ІДІЛ про відповідальність за напад у французькій Ніцці 2016 року, коли водій вантажівки в’їхав у натовп під час святкування Дня взяття Бастилії. Тоді загинули 86 людей.

У справі також фігурують Тома Колланж, Ромен Гарньє, який працював на радіостанції угруповання, та Кентен Ле Брен, що з’являвся у пропагандистському відео. Під час слухань більшість підсудних визнали провину, а всі висловили жаль через приєднання до угруповання. Деякі просили репатріювати їх до Франції.

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Юрисдикція та інші процеси

Франція репатріювала сотні членів сімей джихадистів, проте переважно відмовлялася повертати чоловіків, яких звинувачують у причетності до угруповання. Частина підсудних заявляла, що перебувала лише в Сирії, тому ставила під сумнів розгляд їхніх справ в Іраку.

Ірак переслідує їх за антитерористичним законодавством за приєднання до ІДІЛ незалежно від того, чи діяли вони в Іраку, чи в Сирії. У лютому країна також прийняла понад 5 700 затриманих, пов’язаних з ІДІЛ, із понад 60 держав після їхнього переведення Сполученими Штатами із Сирії, де вони роками перебували у в’язницях під контролем курдських сил.

Суди над цією групою почалися в неділю зі слухань щодо громадян Сирії. Правозахисні організації критикували іракські процеси, називаючи їх поспішними та такими, що не забезпечують належної правової процедури.

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