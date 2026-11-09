Іран готовий до переговорів зі США, заявив Пезешкіан — Anadolu Agency

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий до переговорів зі США, щоб покласти край стану «ні війни, ні миру». Іран прагне діалогу на основі взаємної поваги, однак не підкорятиметься тиску, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція Тегерана

За словами Пезешкіана, верховний лідер Моджтаба Хаменеї доручив посадовцям покласти край стану тривалої невизначеності. Президент наголосив, що суперечки слід розв’язувати шляхом переговорів, а не війни, якщо діалог дає змогу забезпечити права країни.

Пезешкіан також повторив позицію, висловлену ним на Генеральній асамблеї ООН: Іран готовий до переговорів на засадах справедливості та рівних умов, але не відмовиться від своїх прав під примусом.

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Напруженість зі США

Заява прозвучала на тлі дипломатичних зусиль для врегулювання напруженості між Тегераном і Вашингтоном після американсько-ізраїльського військового наступу проти Ірану, який розпочався 28 лютого. У червні дві країни підписали 14-пунктний Ісламабадський меморандум за посередництва Пакистану, однак розбіжності щодо його виконання та відновлення військової напруженості завадили досягненню тривалого врегулювання.

Окремо президент закликав зміцнювати внутрішнє виробництво для підвищення стійкості й самостійності країни. Він також виступив за заощадження енергії та ефективніше її споживання для подолання економічних і енергетичних викликів.

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