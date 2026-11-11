Іран готує бюджет на випадок нульових нафтових доходів — Al Jazeera

У Тегерані адміністрація президента Масуда Пезешкіана готує бюджетний сценарій на випадок скорочення нафтових доходів Ірану до нуля через санкції та морську блокаду. Про це Al Jazeera повідомляє з посиланням на заступника з координації планування і бюджету Організації планування та бюджету Ірану Мохаммада Гасемі.

У бюджетній директиві від 3 листопада уряд передбачив два варіанти розвитку подій. Перший передбачає продовження санкцій, морської блокади та нинішніх регіональних умов. Другий ґрунтується на послабленні фінансових і торговельних обмежень, зокрема істотному або повному знятті блокади.

Скорочення експорту нафти

За даними американських медіа, держсекретар США Марко Рубіо заявив колегам із G7, що морська блокада, суворі санкції та обмеження на сухопутних кордонах Ірану можуть тривати без визначеного терміну. Пізніше він заявив, що іранська економіка «продовжує руйнуватися», і прогнозував погіршення ситуації протягом одного-трьох місяців.

Американські військові стверджують, що під час блокади перенаправили 147 суден і вивели з ладу п'ять, а також знищили 10 іранських нафтових танкерів, пов'язаних із тіньовим флотом Корпусу вартових ісламської революції. Міністерство фінансів США заявило, що з 25 серпня Іран не завантажував нафту на судна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наприкінці жовтня аналітична компанія Kpler оцінила, що видобуток нафти в Ірані в попередні місяці впав нижче 2 млн барелів на добу. У січні країна видобувала 3,45 млн барелів сирої нафти на день, а в лютому — 3,59 млн. Kpler також очікувала, що надходження від продажу сирої нафти та конденсату можуть вичерпатися приблизно в середині грудня через затримки платежів китайських покупців.

Ризики для бюджету і населення

Нафта становила приблизно третину запланованого державного фінансування у бюджетній пропозиції Ірану на 2026–2027 роки. Економіст Ісаак Саїдіан зазначив, що різке падіння нафтових доходів ускладнить фінансування поточних видатків, виплату зарплат і пенсій, забезпечення основними товарами та підтримання вартості національної валюти.

За даними Статистичного центру Ірану, річна інфляція в місяці іранського календаря, що завершився 22 жовтня, сягнула майже 89%. Уряд планує зосередитися на бюджетній дисципліні, підтримці домогосподарств і посиленні контролю над банками, а також продовжити видачу електронних продовольчих купонів.

Саїдіан вважає, що влада може переглянути державні витрати, податкові пільги та боротьбу з ухиленням від сплати податків, а також вдатися до випуску облігацій і продажу частини необов'язкових державних активів. Водночас він застеріг, що скорочення витрат на зарплати, пенсії чи соціальну підтримку поглибить бідність.

Читай нас у