Іран готується відновити експорт сирої нафти, хоча Сполучені Штати заявили про намір посилити морську блокаду іранських портів. За інформацією OilPrice, США запровадили блокаду раніше цього року у відповідь на закриття Іраном Ормузької протоки.

Перевалка між танкерами

Bloomberg повідомив, що вантаж іранської нафти перевантажили з танкера класу Suezmax, який перебуває під санкціями США, на танкер середнього розміру, не внесений до санкційних списків. Дані про це надали організація United Against Nuclear Iran та сервіс відстеження суден Kpler.

Reuters із посиланням на засновника TankerTrackers.com Саміра Мадані також повідомляв про танкер, який у Перській затоці завантажив нафту з іншого судна.

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Заява Центрального командування США

Центральне командування США заявило, що судна, які приймають вантаж шляхом перевалки з судна, пов’язаного з Іраном, вважатимуть цілями для протидії обходу блокади, навіть якщо вони не заходять до іранських портів. Як передає Shipping Telegraph, такі судна можуть зупинити, піднятися на борт, перенаправити, захопити або наказати їм прямувати до іранського порту, звідки походив вантаж.

Ідея конвою до Китаю

Іранські медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, повідомили про ідею відправити до Китаю конвой танкерів із нафтою всупереч блокаді США. У цих публікаціях припускали, що можливість іранської відповіді щодо цілей у державах Перської затоки може стримати застосування американських обмежень.

За даними Kpler, у березні Іран експортував близько 2 млн барелів нафти й конденсату на добу, майже весь цей обсяг надходив до Китаю. Від липня експорт припинився, а видобуток скоротився до 1,8 млн барелів на добу — приблизно половини довоєнного рівня.

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