Іран і Катар провели переговори в Досі щодо припинення війни — Asharq Al-Awsat

Іранські представники 31 жовтня провели в Досі переговори з катарськими посередниками щодо можливих шляхів припинення війни в регіоні. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, посилаючись на обізнане з переговорами джерело Reuters, зустрічі відбувалися на тлі побоювань нової ескалації після проміжних виборів у США.

Контакти з Вашингтоном

Переговорам у столиці Катару передували понад 12 годин консультацій між іранськими та катарськими представниками в Тегерані 30 жовтня. Джерело стверджує, що переговорний процес координують через регулярні контакти з Вашингтоном.

Країни регіону очікували, що президент США Дональд Трамп, який утримувався від ударів по Ірану впродовж тижнів перед голосуванням, може відновити атаки після виборів. Іран неодноразово заявляв, що відповість на нові удари атаками по американських та ізраїльських цілях у сусідніх країнах.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї того ж дня наказав збройним силам бути готовими до відповіді на будь-які атаки. Згодом іранські військові повідомили про заходи для підвищення бойової готовності. За словами Хаменеї, командування доповіло про високу готовність уздовж узбережжя Перської затоки, поблизу Ормузької протоки та Оманської затоки, а також на північно-західних і південно-східних кордонах країни.

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Пропозиції щодо семиденного плану

За даними джерела Reuters, тиждень тому Катар передав Тегерану пропозицію семиденного плану: США та Іран мали б щодня робити кроки для зміцнення довіри перед ширшими мирними переговорами. Високопосадовець Ірану 30 жовтня заявив Reuters, що Тегеран не вважає цей варіант прийнятним.

Іран зі свого боку з вересня пропонує власний семиденний план, який, за інформацією видання, президент Трамп поки відхиляє. План передбачає, що Вашингтон скасує блокаду іранських портів, розморозить активи та схвалить підтримуваний Іраном маршрут через Ормузьку протоку, після чого протоку мають відкрити.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, як передала Al Jazeera, заявив, що Тегеран вивчає лист віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він також назвав іранську ініціативу єдиною пропозицією щодо відкриття Ормузької протоки.

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