Міністри закордонних справ Ірану та Оману обговорили безпеку морських коридорів для безперешкодного судноплавства й торгівлі в районі Ормузької протоки. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Оману повідомляє OilPrice.

Діалог і переговори

Глава МЗС Оману Саїд Бадр аль-Бусаїді та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також говорили про відновлення каналів для діалогу й переговорів. В Омані заявили, що ці зусилля спрямовані на розширення порозуміння між залученими сторонами та запобігання подальшій ескалації кризи і її наслідків.

Оман також відігравав посередницьку роль у спробах залучити США та Іран до непрямих переговорів за посередництва деяких країн Близького Сходу, зазначає видання.

Інциденти з танкерами

Переговори відбулися на тлі активізації повідомлень про атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці протягом останніх тижнів. За даними видання, у жовтні була найбільша кількість повідомлень про атаки на танкери в протоці або поблизу неї від початку війни наприкінці лютого.

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Іран упродовж кількох днів майже щодня повідомляв про інциденти із суднами, що, за твердженням Тегерана, натрапляли на морські міни в коридорах, які влада країни визначила як несанкціоновані.

Повідомлення UKMTO

Британська служба морських торговельних операцій UKMTO у понеділок повідомила про два окремі інциденти в районі протоки. В одному випадку, за повідомленням офіцера безпеки компанії, танкер, який виходив з Ормузької протоки, був уражений невідомим снарядом; це спричинило пожежу в машинному відділенні.

Другий інцидент стався за сім морських миль на північ від оманського Хасабу. За повідомленням третьої сторони, атака на танкер вивела судно з ладу й також призвела до пожежі в машинному відділенні. Екіпажі обох суден, за наявними даними, не постраждали.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф в інтерв'ю Al Jazeera заявив, що судноплавство в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнних умов. Він також стверджував, що правила в протоці мають визначати дві прибережні держави.

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