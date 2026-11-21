В Ірані міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Тегеран прагне дипломатичного завершення війни зі Сполученими Штатами, однак перед подальшими кроками хоче отримати від Вашингтона гарантії серйозності намірів щодо переговорів. Як повідомляє The Japan Times, Іран і США продовжують передавати повідомлення через посередників.

Умови Тегерана

За словами Арагчі, Іран домагається угоди, яка гарантувала б відсутність нової війни. Він також сказав, що Тегеран обговорював із посередниками форму та характер заходів зі зміцнення довіри.

Однією з червоних ліній Ірану міністр назвав збереження в країні запасів високозбагаченого урану. Водночас Арагчі вважає можливим справедливе розв'язання питання ядерних матеріалів з урахуванням національних інтересів Ірану та потреб країни.

Раніше згадувалися можливі формули врегулювання суперечки між Тегераном і Вашингтоном, зокрема розбавлення запасів високозбагаченого урану під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. За оцінкою МАГАТЕ, на час ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об'єктах у червні 2025 року Іран мав 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60%. Яка частина цього запасу збереглася, невідомо.

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Реакція США та посередництво Катару

Президент США Дональд Трамп на пресконференції у п'ятницю заявив, що Іран хоче домовленості, проте не хоче угоди на умовах, прийнятних для нього.

Видання зазначає, що США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого, після чого Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та державах Перської затоки, де розміщені американські військові бази. Конфлікт дестабілізував Близький Схід, порушив судноплавство, сприяв зростанню світових цін на енергію та втягнув країни регіону.

У вівторок представники Катару та Ірану провели зустріч, покликану зблизити позиції та скоротити розбіжності між пропозиціями, представленими під час переговорів.

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