Іран назвав п’ять умов для тривалої безпеки в регіоні — NDTV World

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллахі заявив, що іранські військові здатні завдавати ударів по матеріальних і нематеріальних активах противників. Він також назвав п’ять умов, які Тегеран вважає необхідними для тривалої безпеки в регіоні, повідомляє NDTV World.

Умови Тегерана

Іран вимагає припинення воєнних дій на всіх напрямках, насамперед у Газі та Лівані. Тегеран також відкидає переговори, що відбуваються під військовим тиском.

Серед інших умов — скасування всіх санкцій проти Ірану та розблокування його заморожених активів. Тегеран також домагається компенсації за збитки, завдані війнами. Абдоллахі заявив, що Іран вважає себе «кредитором, а не боржником».

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Крім того, Тегеран вимагає визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою та пропонує замінити систему безпеки в регіоні, очолювану США, на так званий Ормузький механізм. П’ятою умовою Іран називає гарантії відсутності нового військового нападу та передання регіональним державам відповідальності за безпекові домовленості.

Заяви спікера парламенту

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Тегеран передав Вашингтону «тверду й раціональну» відповідь. За його словами, США мають вирішити, чи хочуть запобігти новій війні.

Галібаф також заявив про високий рівень оборонної готовності Ірану та застеріг Вашингтон від нової військової операції. Він заявив, що відповідь Ірану на нову атаку буде непередбачуваною і без географічних обмежень.

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