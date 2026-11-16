Іран не допускатиме інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів до завершення війни — France 24

Іран не допускатиме інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії до пошкоджених ядерних об’єктів, доки не завершиться війна на Близькому Сході та Сполучені Штати не виконають умови Тегерана. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, повідомляє France 24.

Умови Тегерана

У телевізійному інтерв’ю пізно ввечері в неділю Гарібабаді заявив, що МАГАТЕ не отримає доступу до об’єктів, поки умови Ірану не буде виконано, а війна не завершиться остаточно.

Його заява прозвучала через кілька днів після того, як МАГАТЕ закликало Тегеран зробити кроки для поновлення інспекцій. Перевірки ядерних об’єктів були призупинені після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем минулого року, під час якої США також завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.

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Доступ до пошкоджених об’єктів

Інспектори МАГАТЕ відвідали Бушерську атомну електростанцію у вересні, однак не дістали доступу до інших об’єктів, що зазнали бомбардувань, зокрема в Натанзі, Фордо та Ісфагані.

Гарібабаді припустив, що запит агентства на інспекцію пошкоджених об’єктів, імовірно, мав на меті оцінити ефективність американського озброєння. За даними France 24, зусилля з припинення війни поки не дали значного результату. Тегеран, зокрема, вимагає від Вашингтона розморозити іранські активи та скасувати санкції в обмін на відкриття Ормузької протоки, яку Іран заблокував під час конфлікту.

Іранські посадовці також заявляли, що переговори щодо ядерної програми країни можуть відбутися на пізнішому етапі.

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