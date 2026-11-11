Іран не дозволить вивозити збагачений ядерний матеріал — The Hindu

Іран не дозволить вивезти з країни жодної частки збагаченого ядерного матеріалу, заявив іранський посадовець у сфері безпеки Мохсен Резаї. Він також попередив, що нові удари США по Ісламській Республіці матимуть наслідки.

Як повідомляє The Hindu, Резаї зробив заяву в ефірі ліванського телеканалу Al Mayadeen, який підтримує Іран. За його словами, переговорів між Тегераном і Вашингтоном наразі немає. Він також заявив, що в разі нових атак США Іран завдаватиме ударів по американських базах, розташованих далеко від його території.

Позиція Тегерана

Резаї сказав, що Іран має намір використовувати збагачений матеріал самостійно, зокрема для проєктування кораблів і підводних човнів з ядерними енергетичними установками. За його словами, Тегеран повідомив Москві, що цей матеріал залишатиметься в країні.

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У травні два високопоставлені іранські джерела повідомляли, що верховний лідер Ірану розпорядився не відправляти за кордон уран, збагачений до рівня, близького до збройового. Раніше Росія пропонувала вивезти уран з Ірану в межах потенційної угоди для зменшення занепокоєння США, однак зазначала, що рішення має ухвалити Тегеран.

Запаси урану та пропозиція США

За оцінкою МАГАТЕ, коли Ізраїль і США завдали ударів по іранських ядерних об’єктах у червні 2025 року, Іран мав 440,9 кг урану, збагаченого до 60%. Це значно вищий рівень, ніж потрібний для цивільного використання. Яка частина цих запасів збереглася після атак, невідомо.

Ізраїль, США та інші західні країни давно звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю, що Тегеран заперечує. Вашингтон заявляв, що ядерне питання має бути частиною початкових переговорів щодо припинення війни між США та Іраном. Минулого тижня високопоставлений іранський посадовець повідомив Reuters, що Тегеран передав США через Катар пропозицію щодо ядерної програми, яку готовий обговорювати після виконання Вашингтоном семи вимог Ірану.

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