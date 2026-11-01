Іран не ухвалював рішення про зміну ядерної доктрини — Anadolu Agency

Іран не ухвалював офіційного рішення про зміну ядерної доктрини. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Резаї, заклики переглянути підхід до ядерної програми лунали від частини громадськості та депутатів після атак на іранські об’єкти. Він пов’язав ці вимоги з тим, що об’єкти Ірану перевірялися Міжнародним агентством з атомної енергії, а на них встановлювали камери онлайн-моніторингу.

Лист через американських посередників

Резаї також повідомив, що Міністерство закордонних справ Ірану отримало новий лист, переданий через американських посередників. За його словами, документ пройшов первинний розгляд, однак Тегеран ще не надав відповіді.

Посадовець заявив, що сім умов Ірану залишаються незмінними. Водночас, за його поясненням, до них додано інші вимоги, тож загалом їх більше семи. Після повного виконання цих умов, за словами Резаї, на другому етапі можна буде обговорювати ядерні зобов’язання та подальше членство країни в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї — за умови визнання ядерних прав Ірану.

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Переговори та Ормузька протока

Резаї стверджував, що понад два десятиліття інспекцій МАГАТЕ, документи та звіти свідчать про мирний характер ядерної діяльності Ірану. Він також заявив, що умови Тегерана передбачають управління спільним коридором в Ормузькій протоці, а рух суден має відбуватися під наглядом Ірану.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писала, що віцепрезидент США Джей Ді Венс за дорученням президента Дональда Трампа передав Резаї повідомлення для відновлення мирних переговорів. Трамп це заперечив, заявивши, що роль Венса обмежувалася сприянням у постачанні Ірану необхідних медичних товарів.

Катар і Пакистан намагаються відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном. Повідомлялося про поступ у непрямих контактах у Досі щодо ядерної програми Ірану, санкцій і безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. 18 червня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу навігації у протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки.

За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали атаки проти Ірану 28 лютого. Іран у відповідь завдав ударів по Ізраїлю та американських об’єктах у регіоні, після чого у квітні було досягнуто домовленості про припинення вогню.

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