Іран нібито використовував супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX для підтримки військових операцій проти американських сил на Близькому Сході на початку війни. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Washington Post і чотирьох людей, обізнаних з операціями.

За даними The Washington Post, використання сервісу виявили на початку березня, після того як США та Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану, а Тегеран відповів атаками на американські бази в регіоні.

Згадка у секретному звіті

Один зі співрозмовників газети заявив, що в секретному оновленні щодо війни, переданому міністру оборони США Піту Гегсету влітку, коротко згадувалося використання Іраном Starlink для командування і контролю, а також нагляду за операціями ударних безпілотників.

Речниця Пентагону Кінгслі Вілсон сказала, що відомство не знає про звіт Центрального командування США для офісу міністра на цю тему. Вона також відмовилася коментувати, чи використовував Іран Starlink.

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Атака в Кувейті та перевірки SpaceX

1 березня внаслідок удару іранського безпілотника по військовому об’єкту в порту Шуайба в Кувейті загинули шестеро американських військових. The Washington Post не встановила, чи використовували Starlink під час цієї атаки, а Пентагон не оприлюднив висновків свого розслідування.

The Washington Post також повідомила, що Ілон Маск був розлючений, дізнавшись про використання американськими військовими супутникового сервісу Starshield для операцій безпілотників за передплатою, призначеною для наземного застосування. За словами одного зі співрозмовників газети, до кінця того тижня звільнили щонайменше двох керівників компанії. SpaceX згодом посилила перевірки клієнтів, які купують послуги через посередників.

Водночас повне відключення Starlink в Ірані могло б позбавити доступу до зв’язку цивільних і дисидентів, які користуються сервісом під час запроваджених владою обмежень інтернету.

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