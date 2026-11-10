Іран показав підземний ракетний комплекс — Jerusalem Post

Іран заявив про новий підземний ракетний комплекс, де нібито розміщені балістичні та крилаті ракети, а також пускові установки. Кадри об’єкта у вівторок поширило іранське агентство Tasnim, повідомляє Jerusalem Post. Незалежно підтвердити розташування комплексу, його стан або те, що він є новим, неможливо.

Заяви командування

Об’єкт відвідали начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллахі та командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції бригадний генерал Маджид Мусаві. За даними Rudaw, Абдоллахі заявив, що новітні ракети здивують противників своїм впливом на полі бою.

За даними Iran International, він також заявив про можливу відповідь за межами Близького Сходу в разі нового нападу на Іран. За його словами, якщо противник зробить ще один крок проти Ірану, відповідь Тегерана вийде за межі регіону.

Ракети та мобільні пускові установки

Аналітики, які вивчали оприлюднені Іраном зображення, припустили, що в комплексі могли бути ракети середньої дальності Fattah-1. На кадрах також були помітні окремо виставлені маневрові апарати повторного входу в атмосферу, а також ракети з прискорювачами та боєголовками. Експерт Таль Інбар зазначив, що серед показаного озброєння був маневровий апарат повторного входу для іранської ракети «Хейбар-Шекан», а також старіші ракети з конічними головними частинами.

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У комплексі, за описом видання, також показали комерційні вантажівки, пристосовані для перевезення ракет. Ракету можна приховати в кузові, а для запуску підняти у вертикальне положення.

Виробництво під землею

Речник КВІР бригадний генерал Хоссейн Мохеббі в неділю заявив, що Іран переніс виробництво ракет і безпілотників до підземних комплексів. За його словами, КВІР створює не лише підземні сховища, а й «міста з виробництва ракет».

Jerusalem Post зазначає, що супутникові знімки, які Reuters вивчало в лютому 2026 року, вказували на ремонт Іраном ракетних баз, пошкоджених під час конфлікту з Ізраїлем у 2025 році. На знімках також фіксували роботи зі зміцнення або маскування чутливих військових і ядерних об’єктів.

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