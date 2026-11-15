Іран попередив про необмежену й тривалу відповідь на новий напад — Anadolu Agency

В Ірані заявили, що відповідь країни на будь-який новий напад не буде ані обмеженою, ані короткочасною. Про це речник парламентського комітету з національної безпеки Хассан Кашкаві сказав у Тегерані, повідомляє Anadolu Agency.

Заява парламентського комітету

За словами Кашкаві, противник може розпочати війну, однак завершуватиме її Іран. Він заявив, що країна суттєво розвинула оборонні та наступальні спроможності й досягла «певного рівня стримування».

Кашкаві попередив, що навіть напад, який триватиме лише кілька днів, спричинить відповідь Ірану, що виходитиме за межі кількох днів контрударів. Він також заявив, що противник зіткнеться з багатьма несподіванками в разі дій проти Ірану.

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Переговори щодо врегулювання

Речник додав, що Іран вважає себе таким, що досі перебуває у стані війни. За його словами, країни, які дозволяють противникам Тегерана використовувати свою територію, мають сплачувати компенсацію.

Як зазначає агентство, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та американських військових об’єктах у регіоні. У квітні сторони досягли припинення вогню. У червні Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння для завершення війни, однак зусилля для остаточного врегулювання зупинилися через розбіжності щодо свободи судноплавства та безпеки в Ормузькій протоці.

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