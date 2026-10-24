Іран пригрозив масштабнішою відповіддю на військові дії — Anadolu Agency

Іран заявив, що навіть обмежені військові дії проти країни спричинять відповідь у кілька разів масштабнішу. Про це з посиланням на іранське агентство Fars повідомляє Anadolu Agency.

Заява Корпусу вартових революції

Речник Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Мохеббі назвав ворожу риторику переважно розрахованою на медіа. За його словами, ті, хто висуває погрози, за нинішніх обставин не здатні провести ефективну операцію та досягти своїх цілей.

Мохеббі також заявив, що повторення попередніх військових дій завершиться поразкою. Він сказав, що навіть обмежений крок противника спричинить відповідь Ірану, яка буде в кілька разів масштабнішою, з огляду на готовність збройних сил та наявні оперативні плани.

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Заяви посадовців США

Посол США в Туреччині Том Баррак, який також обіймає посаду спеціального посланця президента США з питань Сирії та Іраку, в інтерв’ю заявив, що Вашингтон може завдати удару по Ірану вже найближчими вихідними. Фрагменти цього інтерв’ю поширювалися в інтернеті у п’ятницю.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про слова Баррака та можливі удари до проміжних виборів 3 листопада, заявив, що не знає про таку можливість. Окремі американські медіа також повідомляли, що США та Ізраїль розробили плани ударів по Ірану після виборів.

За даними Anadolu Agency, війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка почалася після лютневих ударів, досі не врегульована попри припинення вогню та меморандум щодо остаточного оформлення мирної угоди. Агентство зазначає, що головною причиною залишаються розбіжності щодо судноплавства в Ормузькій протоці.

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