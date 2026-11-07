Іран пригрозив США нищівною відповіддю у разі війни — Anadolu Agency

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Сполучені Штати зіткнуться з «нищівною відповіддю», якщо розпочнуть війну. Про це він написав у соціальній мережі X, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Мохсена Резаї

У своєму дописі Резаї написав: «Ви програли війну і вибори». Він також згадав Джей Ді Венса, Марко Рубіо, Піта Гегсета та командувача Центрального командування США.

Іранський посадовець, зокрема, заявив, що Венс нібито визнав поразку, а Рубіо «прямує до виходу». Ці твердження Резаї оприлюднив після проміжних виборів у США.

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Проміжні вибори у США

«То кому саме у Вашингтоні ми маємо передати це повідомлення? Почніть війну — і зіткнетеся з нищівною відповіддю», — написав Резаї.

За даними агентства, на виборах 3 листопада Демократична партія здобула контроль над Палатою представників і Сенатом США. Унаслідок цього Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

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