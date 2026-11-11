Іран пригрозив ударами по базах США в Європі — Polsat News

Іран пригрозив ударами по американських військових базах у Європі, якщо США використовуватимуть їх для бомбардувань Ірану. Про це в інтерв’ю ліванському телеканалу Al-Majadin заявив очільник іранських служб безпеки Мохсен Резаї, повідомляє Polsat News.

Умова для ударів

За словами Резаї, Іран атакуватиме бази, з яких американські літаки вилітатимуть для ударів по країні, зокрема якщо такі об’єкти розташовані в європейських державах або інших віддалених регіонах.

Він також заявив, що під удари можуть потрапити найвіддаленіші американські військові об’єкти, зокрема ті, яких Іран раніше не атакував. Резаї додав, що Іран міг би завдати ударів і по деяких островах, мешканці яких вважають, що перебувають поза досяжністю іранських ракет. Подробиць цієї погрози він не навів.

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Формальне перемир’я

За даними видання, від середини червня формально діє перемир’я у війні, яку Ізраїль і США розпочали проти Ірану 28 лютого. Найінтенсивніша фаза бойових дій завершилася у квітні.

У відповідь на атаки на свої військові та промислові об’єкти Іран обстрілював об’єкти, які використовувалися США або були пов’язані зі Сполученими Штатами, у країнах Перської затоки та Йорданії. Влада Азербайджану, Кіпру й Туреччини також звинувачувала Тегеран у порушенні їхнього повітряного простору іранськими ракетами або дронами.

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