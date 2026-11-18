Іран після проміжних виборів у США посилив позицію на переговорах із Вашингтоном і сформував плани ескалації війни, які можуть передбачати активніші атаки на танкери в Ормузькій протоці. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на матеріал The New York Times та американських, європейських і іранських посадовців.

За даними видання, Тегеран розцінив масштабну поразку республіканців на виборах як прояв невдоволення американських виборців діями президента США Дональда Трампа у війні з Іраном. Іранські посадовці, які спілкувалися з NYT анонімно, заявили, що стратегія економічного тиску на американських виборців через перекриття протоки виявилася результативною. Вони також вважають результати виборів перемогою Ірану над Вашингтоном і готові йти на менші поступки.

Суперечка щодо умов домовленості

Американські та європейські розвідувальні служби, за інформацією NYT, вважають, що Тегеран усе ще може погодитися на угоду, якщо отримає доступ до мільярдів доларів заморожених активів. Водночас посадовці звернули увагу на іранські плани ескалації, яка здатна знову підвищити ціни на пальне та інші товари.

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Однією з головних перешкод для домовленості є послідовність дій сторін. Нинішні та колишні американські посадовці повідомили, що Іран вимагає послаблення санкцій і виплат від арабських держав до того, як дозволить суднам проходити Ормузькою протокою. США наполягають, що спочатку Іран має припинити атаки на судна, а вже потім можуть бути розблоковані кошти або скасовані санкції. За даними NYT, іранські плани можуть передбачати посилення атак на танкери, які не сплачують Тегерану транзитні збори. Ця суперечка вже зірвала попередні раунди переговорів.

У Вашингтоні обговорюють подальші кроки

За даними газети, президент Трамп розглядає кілька варіантів: нову спробу укласти угоду, відновлення ударів або скорочення значного американського військового контингенту в регіоні. Частина посадовців США вважає, що нові удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі, можуть ще більше послабити іранську економіку. Інші нагадують, що попередні прогнози щодо її краху не справдилися.

NYT також повідомила, що США та Ізраїль отримали розвіддані про нібито обговорення іранськими посадовцями можливості застосування хімічної зброї або інших нетрадиційних атак. Водночас кілька американських посадовців висловили скептицизм щодо цієї інформації. Непрямі контакти між сторонами за посередництва країн регіону тривають.

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