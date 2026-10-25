Іран розгортає по країні кампанію з навчання цивільних користуватися зброєю — Al Jazeera

Влада Ірану розширює на значну частину країни кампанію Janfada, у межах якої цивільних добровольців навчають користуватися зброєю та іншим спорядженням для захисту уряду й його «революційних» цінностей. Кампанію, назва якої перекладається як «ті, хто жертвують життям», запустили наприкінці березня, у розпал війни зі США та Ізраїлем.

Як повідомляє Al Jazeera, до набору чоловіків і жінок залучені представники воєнізованого ополчення «Басідж», що входить до Корпусу вартових ісламської революції, а також інші державні структури. Ініціатива переважно орієнтована на молодь, однак долучатися можуть люди всіх вікових груп.

Пункти на площах

Пов’язані з Janfada заходи та збройні навчання вже проводили в Тегерані, Ісфахані, Зенджані, Ширазі, Кермані, Мешхеді, Боджнурді, Ахвазі та інших містах. Заступник керівника «Басідж» з підготовки Алі Коусарі заявив, що Корпус вартових ісламської революції має намір використовувати щонайменше 14 головних площ Тегерана як пункти навчання та забезпечення добровольців.

За його словами, організатори також планують використовувати від однієї до трьох площ у столиці кожної з 31 іранських провінцій. У провінції Гілан мешканець розповів виданню, що на вуличних пунктах людей навчають споряджати магазини бойовими набоями, користуватися пістолетами й штурмовими гвинтівками та стріляти.

У місті Решт 15 жовтня жителі заперечували проти шуму й перекриття вулиці під час нічного провладного зібрання. На поширених у соцмережах відео зафіксували сутичку, що переросла в бійку; влада її не коментувала. У Караджі, що в провінції Альборз неподалік Тегерана, жителів попередили про можливі вибухи та гучні звуки під час навчань Janfada.

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Заяви про кількість учасників

Іранська влада заявила, що на сайті кампанії зареєструвалися 33 мільйони людей, але не надала доказів на підтвердження цієї цифри. Водночас активісти за межами Ірану, які раніше отримали доступ до вихідного коду сайту, стверджували, що реєстрацію пройшли менш ніж чотири мільйони осіб. Для неї, за їхніми даними, був потрібен лише номер телефону без національного ідентифікаційного номера.

Організатори заявляють, що зареєстрованих учасників можуть залучати до майбутніх рятувальних операцій, соціальних послуг, медійної та фінансової підтримки. Влада також закликала їх зменшувати споживання пального, електроенергії та інших ресурсів, щоб послабити тиск війни США, морської блокади й санкцій.

Критика правозахисників

Деякі іранські правозахисні групи за кордоном назвали озброєну мобілізацію кампанією залякування, що відбувається через кілька місяців після загальнонаціональних протестів у січні. Іранська влада визнала, що протести охопили понад 400 округів у всіх провінціях, але назвала їх спробою перевороту, організованою США та Ізраїлем. Також Тегеран відкинув висновки незалежної місії ООН, яка заявила про злочини проти людяності під час придушення протестів.

Особливу увагу в межах Janfada приділяють дітям: міністр освіти Аліреза Каземі повідомив, що «Басідж» реєструє учнів-учасників кампанії та готує нові мобілізаційні заходи й церемонії за їхньої участі.

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