Іран, Саудівська Аравія, Туреччина й Пакистан продовжать діалог — Al Jazeera

Іран, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися продовжити діалог для зміцнення співпраці, зокрема у питаннях миру та безпеки в регіоні. Такого рішення сторони дійшли за підсумками переговорів у Тегерані, повідомляє Al Jazeera з посиланням на спільну заяву, поширену іранськими державними медіа.

Переговори в Тегерані

Зустріч стала першим контактом високого рівня між Іраном і трьома іншими державами після підписання ними Мекканського пакту про взаємну оборону в серпні. Саудівську делегацію очолив міністр оборони принц Халід бін Салман, Пакистан представляв начальник штабу армії фельдмаршал Асім Мунір, а Туреччину — голова розвідки Ібрагім Калин.

У переговорах також брали участь президент Ірану Масуд Пезешкіан, міністр закордонних справ Аббас Арагчі та секретар Вищої ради національної безпеки Мохсен Резаї. За словами високопосадовця пакистанських служб безпеки, який говорив із Reuters, учасники обговорювали створення регіональної мережі ненападу, переговори між США та Іраном, атаки хуситів на Саудівську Аравію, Ормузьку протоку та блокаду іранських портів Сполученими Штатами.

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Інший пакистанський посадовець повідомив Reuters, що Асім Мунір представив Ірану пропозицію, яка мала б запропонувати щось і Вашингтону, і Тегерану. Деталей цієї пропозиції співрозмовник агентства не розкрив. За його словами, держави Мекканського пакту разом із Катаром могли б виступити гарантами домовленостей у разі їх ухвалення.

Нові атаки хуситів

Переговори відбулися на тлі нових атак єменських хуситів на Саудівську Аравію. Представник коаліції на чолі з Ер-Ріядом Туркі аль-Малікі заявив, що вранці 27 жовтня коаліція перехопила три балістичні ракети, спрямовані на Східну провінцію королівства, а також збила чотири безпілотники, що прямували до південних районів країни. За його словами, постраждалих немає.

У коаліції також заявили, що ввечері 26 жовтня збили ще три дрони над Ер-Ріядом і південними районами Саудівської Аравії. Раніше в понеділок хусити заявили про атаку на аеропорт Ер-Ріяда та насосні станції для перекачування нафти на заході й сході країни. Саудівська коаліція повідомила про перехоплення та знищення ракет, а також про удари у відповідь по інфраструктурі хуситів, зокрема тунелях, пускових установках і складу ракет.

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