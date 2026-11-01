Іран скоротив до двох днів строк для часткового відкриття Ормузької протоки — Al Jazeera

Іран скоротив із семи до двох днів строк, після якого може бути реалізована його пропозиція частково відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог Тегерана. Про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав в інтерв’ю Al Jazeera після дводенних переговорів за посередництва Катару.

Переговори відбулися в Тегерані в п’ятницю та в Катарі в суботу. Арагчі заявив, що домовленість зі США можлива, якщо вимоги Ірану будуть виконані на практиці. Водночас він наголосив на готовності країни до різних сценаріїв ескалації, зокрема до розширення атак або превентивних дій, якщо Тегеран вважатиме війну неминучою.

Розбіжності щодо поступок

Президент США Дональд Трамп сказав, що переговори відбуваються добре, однак назвав іранську владу ненадійною. Він також заявив журналістам, що США ще мають «подбати» про один або два об’єкти в Ірані, говорячи про можливі подальші удари по ядерних об’єктах країни.

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Старша наукова співробітниця Center for International Policy Неґар Мортазаві сказала, що є ознаки зацікавленості Вашингтона в переговорному врегулюванні, зокрема через посередництво Катару та нещодавні контакти віцепрезидента США Джей Ді Венса. За її оцінкою, Іран прагне низки поступок, тоді як США наполягають на прогресі щодо іранської ядерної програми до надання поступок.

Умови Тегерана і ситуація в протоці

Очільник безпеки Мохсен Резаї заявив державному телебаченню, що нормальний рух суден через Ормузьку протоку та прилеглі води не відновиться, доки США не виконають вимоги Тегерана. Серед них він назвав скасування морської блокади, послаблення нафтових санкцій, розмороження іранських активів за кордоном, припинення бойових дій на регіональних фронтах, зокрема в Лівані, а також визнання двосторонньої ірано-оманської домовленості щодо протоки.

За даними United Kingdom Maritime Trade Operations, у суботу судно зі скрапленим нафтовим газом було уражене трьома іранськими снарядами приблизно за 74 кілометри на південь від іранського острова Лаван. Щонайменше чотири танкери зазнали атак у п’ятницю та суботу, повідомило видання. Іранські військові керівники також заявили про готовність застосувати ракети, безпілотники та інші засоби у разі ескалації.

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