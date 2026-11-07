Іран стратив белуджа у справі про напад на дільницю поліції — Cyprus Mail

За повідомленнями іранських медіа, в Ірані стратили белуджа Мохаммада Арефа Шахбахша у справі про збройний напад на поліцейську дільницю Кале-Бід у місті Хаш, у провінції Систан-Белуджистан. Повідомлялося, що внаслідок атаки кілька поліцейських загинули або були поранені.

Вирок у справі про атаку

Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на іранські медіа, Шахбахша визнали винним у збройному заколоті та веденні війни проти Бога у зв’язку з нападом на дільницю.

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Напівофіційні іранські медіа назвали Шахбахша членом сунітського збройного угруповання «Джайш аль-Адль». У повідомленні не уточнювали, коли саме стався напад і скільки працівників поліції загинули або зазнали поранень.

Угруповання Джайш аль-Адль

«Джайш аль-Адль» діє на південному сході Ірану поблизу кордону з Пакистаном. За даними джерела, угруповання неодноразово здійснювало напади на іранські сили безпеки. Місто Хаш розташоване в провінції Систан-Белуджистан на південному сході країни.

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