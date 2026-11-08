Іран стратив трьох чоловіків у справі про січневі протести — The Hindu

В Ірані стратили трьох чоловіків, засуджених у справі про збройні заворушення під час антиурядових протестів у січні. Як повідомляє The Hindu, державні медіа заявили, що чоловіків визнали винними у проведенні операцій на користь Ізраїлю та США, а також в участі в заворушеннях.

Обвинувачення у справі

Страченими назвали Хассана Діобанда, Хаміда Каземі та Резу Зангане. За даними судової влади Ірану, їх звинувачували у використанні вогнепальної зброї, гранат і коктейлів Молотова, підпалах громадських об’єктів та пошкодженні електропідстанції в Караджі. Відомство стверджує, що через пошкодження підстанції в окремих районах виникли перебої з електропостачанням.

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Вироки та рішення суду

Судова влада Ірану заявила, що Діобанда затримали 11 січня після розслідування, яке встановило його як підозрюваного у нападах на державне майно та підбурюванні до насильства. Згодом, за версією відомства, затримали ще десятьох людей, яких звинуватили в участі в заворушеннях під його керівництвом.

Трьом засудженим також призначили конфіскацію майна. Верховний суд Ірану залишив смертні вироки в силі, а інші обвинувачені у цій справі отримали від п’яти до десяти років позбавлення волі. За даними Reuters, ці страти стали черговими в серії страт, які Іран провів останніми місяцями у справах, пов’язаних із січневими протестами, зокрема щодо людей, обвинувачених у зв’язках з Ізраїлем і США.

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