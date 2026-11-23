Іран викликав повіреного у справах Катару в Тегерані, протестуючи проти спільної заяви Катару та Німеччини, у якій засуджено дії Ірану щодо Катару та інших країн регіону. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.

Речник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран сприйняв заяву Дохи та Берліна «зі здивуванням і жалем» та відкинув викладені в ній звинувачення. За його словами, представника Катару викликали за відсутності посла й офіційно повідомили про протест Ірану щодо тверджень, які Тегеран назвав безпідставними та неприйнятними.

Позиція Тегерана

Багаї назвав позицію Катару неочікуваною і заявив, що Іран завдавав ударів лише по американських базах на території Катару. Він також сказав, що рішення Дохи оприлюднити спільну заяву з Німеччиною потребує пояснень.

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Коментуючи позицію Берліна, речник іранського зовнішньополітичного відомства заявив, що Німеччина втратила незалежність і послідовність своєї зовнішньої політики. Він також звинуватив Берлін у намаганні легітимізувати, за його словами, дії США та Ізраїлю проти Ірану.

Спільна заява Катару та Німеччини

Катар і Німеччина оприлюднили спільну заяву 22 листопада після офіційного візиту еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані до Німеччини, який відбувся 20–21 листопада. У документі сторони рішуче засудили іранські атаки на Катар та інші держави регіону, назвавши їх грубим порушенням суверенітету, територіальної цілісності, міжнародного права та Статуту ООН.

Доха та Берлін також засудили атаки й погрози комерційному судноплавству, відкинули будь-які дії, що перешкоджають навігації Ормузькою протокою, та закликали Тегеран припинити підтримку й озброєння пов’язаних із ним збройних угруповань у регіоні. Катар раніше заявляв у листах до ООН, що атаки на його територію є незаконними, а також повідомляв про ураження цивільних, комерційних і житлових районів.

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