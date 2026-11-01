Іран визнав Королівський флот і ВПС Британії терористичними — Anadolu Agency

Іран оголосив Королівський флот та Королівські військово-повітряні сили Великої Британії терористичними організаціями, а британську зовнішню розвідку MI6 — ворожою групою. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.

Відповідь на дії Лондона

Заяву іранського зовнішньополітичного відомства поширило державне агентство IRNA. У МЗС Ірану заявили, що рішення стало відповіддю на зловмисні, за оцінкою Тегерана, дії Лондона, зокрема на визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.

За даними міністерства, рішення ухвалили на підставі резолюції Вищої ради національної безпеки Ірану. Тегеран також пов’язав його з британським рішенням від 13 липня, коли Лондон визнав КВІР терористичною організацією відповідно до State Threats Act 2026.

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Звинувачення щодо військової підтримки

Іранське МЗС звинуватило Велику Британію в участі у війні США та Ізраїлю проти Ірану. За твердженням Тегерана, Лондон надавав доступ до військових і логістичних баз та об’єктів, що перебувають під британською юрисдикцією.

Як зазначає агентство, напруженість у регіоні зберігається після атак США та Ізраїлю на Іран, що почалися 28 лютого, та подальшої іранської відповіді в регіоні. Попри дипломатичні зусилля й меморандум, підписаний Вашингтоном і Тегераном у червні, напруженість зберігається навколо безпекових домовленостей і судноплавства через Ормузьку протоку.

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