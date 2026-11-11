Іран визнав ВМС та ВПС Аргентини терористичними організаціями — Channel NewsAsia

Іран визнав Військово-морські та Військово-повітряні сили Аргентини терористичними організаціями. Про це заявило Міністерство закордонних справ Ірану, повідомляє Channel NewsAsia.

Відповідь на рішення Аргентини

У заяві іранського зовнішньополітичного відомства йдеться, що рішення щодо аргентинських ВМС і ВПС ухвалили за принципом взаємності. Тегеран назвав відповідальним за всі наслідки цього кроку уряд Аргентини. Іранське МЗС не згадало сухопутні війська Аргентини.

У квітні Аргентина внесла до переліку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції Ірану. Це рішення було ухвалене після закликів адміністрації президента США Дональда Трампа до союзників зробити такий крок.

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Аргентинська позиція

Буенос-Айрес пояснював своє рішення щодо КВІР підтримкою ліванського угруповання «Хезболла». Аргентина покладає на нього відповідальність за вибух 1994 року в єврейському громадському центрі AMIA в столиці країни. Тоді загинули 85 людей, ще сотні зазнали поранень.

Корпус вартових ісламської революції є елітним військовим формуванням, що захищає шиїтське духовенство при владі в Ірані та контролює значну частину іранської економіки.

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