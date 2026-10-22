Іран, за повідомленнями, перекинув артилерію до курдських районів — Jerusalem Post

За повідомленнями курдських медіа та правозахисників, Іран перекинув артилерію й інше важке озброєння до північно-західних курдських районів поблизу кордону з Іраком. Країна також посилює операції проти Партії вільного життя Курдистану (PJAK). Про це повідомляє Jerusalem Post. Про сутички повідомляли в горах Шахо та інших районах біля кордону з Курдистанським регіоном Іраку.

Військові колони КВІР

Курдське медіа Rudaw повідомило про розгортання артилерії та важкого озброєння на заході Ірану на тлі побоювань ширшого конфлікту за участю Ізраїлю та США. За даними Kurdistan Human Rights Network, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) переміщував військові колони до районів Сенендеджа, Кам’ярана, Сервабада, Мерівана та Бане.

Поінформоване джерело в Кам’ярані повідомило Rudaw, що протягом останніх тижнів до районів навколо сіл на схилах гори Шахо в Кам’аранському окрузі направили сотні бійців спецпідрозділів КВІР. За даними джерела, це могли бути військові підрозділу Saberin.

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Удари по опозиційних групах

Тегеран вимагав від Багдада вислати іранські курдські опозиційні угруповання. Посол Ірану в Іраку цього тижня заявив, що Багдад погодився на цю вимогу. За останній тиждень Іран, за повідомленнями, атакував Партію свободи Курдистану (PAK), Демократичну партію Іранського Курдистану (PDKI), Komala та Khabat. В одному з випадків, за даними видання, дрони завдали удару по табору PAK біля гори Харір.

PJAK заявила, що в неділю її позиції у гірській та лісистій місцевості Мерівана атакували два дрони-камікадзе, після чого було випущено понад 30 мінометних снарядів і застосовано важке озброєння. PJAK, PAK, PDKI, Komala та Khabat входять до коаліції іранської курдської опозиції, сформованої у січні та лютому 2026 року.

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