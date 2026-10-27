Іран заявив про безпеку регіону без зовнішнього втручання — Anadolu Agency

У Тегерані представники Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану обговорили регіональну безпеку. За словами секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї, учасники чотиристоронньої зустрічі погодилися, що безпека в Західній Азії має ґрунтуватися на країнах регіону, а зовнішньому втручанню слід запобігати. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Переговори в Тегерані

За словами Резаї, делегації обговорили питання регіональної безпеки, діяльність Ізраїлю в регіоні, а також події в Палестині та Лівані. Він заявив, що країнам регіону варто було почати співпрацю раніше.

Іранський посадовець також сказав, що візити турецької, пакистанської та саудівської делегацій до Тегерана створили «нову позитивну атмосферу». Він стверджував, що ці візити продемонстрували відсутність глобального впливу погроз США.

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Резаї додав, що чотири країни вважають співпрацю між собою шляхом виходу з криз, з якими стикається регіон.

Заяви щодо Ізраїлю

Резаї заявив, що Ізраїль має припинити атаки на Ліван, південь Сирії, сектор Гази та Західний берег річки Йордан. Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї сказав, що зустріч у Тегерані за участю Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану може стати початком регіональної системи безпеки, заснованої на країнах регіону.

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