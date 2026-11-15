Іран заявив про можливість збільшити дальність ракет до 4 тис км — Asharq Al-Awsat

Іран заявив про можливість технічно збільшити дальність своїх ракет, зокрема Khorramshahr-4, до 3–4 тисяч кілометрів завдяки зменшенню ваги бойової частини. Про це Asharq Al-Awsat повідомляє з посиланням на агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції.

За даними Tasnim, зниження маси бойової частини ракети Khorramshahr-4 із 2 тисяч до 1,5 тисячі кілограмів може збільшити її дальність. Агентство стверджує, що модифікована ракета могла б досягати баз США та їхніх союзників у Східній, Південно-Східній і Центральній Європі.

Заяви про міжконтинентальні ракети

Tasnim також заявило, що Іран розвиватиме міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю близько 10 тисяч кілометрів, яка, за твердженням агентства, могла б досягати східного узбережжя США, зокрема районів поблизу Вашингтона і Нью-Йорка. Для ураження всієї території США, як стверджує агентство, необхідна дальність понад 13 тисяч кілометрів.

Іранське агентство назвало такі зміни можливими вже зараз, посилаючись на наявність ракет-носіїв Qased, Zuljanah і Qaem, будівництво підземних «ракетних міст» та розроблення бойової частини, здатної витримувати повторний вхід в атмосферу Землі.

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Скасування обмеження дальності

Минулого тижня представник Корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Мохеббі підтвердив скасування обмеження дальності балістичних ракет у 2 тисячі кілометрів. Він не уточнив нової граничної дальності та не сказав, чи має Іран ракети, що перевищують попередній ліміт.

Державне телебачення Ірану також показало інспекцію стратегічного ракетного об’єкта КВІР, назвавши підземний комплекс новим «ракетним містом». У сюжеті повідомили про нові зразки озброєння, включно з ракетою-сюрпризом, однак її назву, дальність і технічні характеристики не розкрили.

Іранська газета Kayhan, яка видається під наглядом представника верховного лідера, заявила, що в разі відновлення війни Тегеран розширить погрози американським базам за межами регіону, зокрема в Німеччині, Великій Британії, Албанії, Греції та на Кіпрі.

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