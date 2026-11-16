Іран заявив про нейтралізацію пов’язаного з PKK осередку — Anadolu Agency

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що нейтралізував осередок PJAK уздовж західного кордону країни. За твердженням КВІР, учасники групи планували проникнути на територію Ірану та здійснити терористичні атаки.

Спостереження біля кордону

Як повідомляє Anadolu Agency, члени осередку перебували під розвідувальним спостереженням поблизу кордону до зіткнення із силами КВІР. Заяву про операцію корпус поширив у неділю.

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У повідомленні КВІР PJAK названо іранським відгалуженням Робітничої партії Курдистану. Дані про передбачувані плани групи та перебіг операції походять із заяви корпусу.

Вилучені боєприпаси

КВІР також заявив про вилучення під час операції великої кількості боєприпасів. Водночас корпус не повідомив, скільки людей входили до осередку та скільки з них загинули або зазнали поранень під час зіткнення.

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