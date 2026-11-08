Іран заявив про паузу в поїздках посередників після виборів у США — Asharq Al-Awsat

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що посередники, які намагаються досягти мирної домовленості між США та Іраном, протягом кількох днів не здійснювали поїздок після проміжних виборів у США. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, іранський дипломат пов’язав це з реакцією на результати голосування, за підсумками якого Республіканська партія президента США Дональда Трампа зазнала значних втрат.

Пауза для посередників

За словами Арагчі, сторонам потрібен час, щоб оцінити результати виборів і визначити подальші кроки. Він сказав іранському державному телебаченню, що відновлення поїздок посередників можливе тоді, коли атмосфера стане сприятливішою, і закликав до терпіння.

Катар і Пакистан, а також інші регіональні держави, протягом кількох місяців безуспішно намагалися сприяти остаточному припиненню війни між США, Ізраїлем та Іраном. За даними видання, інтенсивні бойові дії переважно вщухли, однак Іран продовжує намагатися блокувати Ормузьку протоку, а ВМС США підтримують контрблокаду іранських портів.

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Пропозиція щодо Ормузької протоки

У вересні Іран запропонував семиденний план відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Тегеран вимагав припинити війну на всіх фронтах, розморозити іранські активи, скасувати нафтові санкції та припинити контрблокаду портів Ірану.

Згодом Тегеран запропонував відкрити протоку за два дні. Арагчі повторив цю пропозицію у дописі в X, закликавши Білий дім ухвалити рішення щодо раніше висунутих іранських вимог.

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