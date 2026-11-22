Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що два супертанкери підірвалися на морських мінах поблизу Ормузької протоки. За твердженням іранських військових, після вибухів судна зупинилися.

Заява іранських військових

Як повідомляє Anadolu Agency, заяву поширив відділ зі зв'язків із громадськістю ВМС КВІР, а агенція Fars передала її зміст. У повідомленні згадано дві локації: на північ від острова Ганам і на схід від Ормузької протоки. Водночас не уточнюється, де саме кожен із танкерів натрапив на міну.

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Претензії до маршрутів суден

КВІР стверджує, що танкери рухалися «несанкціонованими маршрутами» та не виконали навігаційних вказівок його сил. Іранські військові також заявили, що Ормузька протока повністю перебуває під їхнім контролем і наглядом.

ВМС КВІР закликали судновласників і капітанів дотримуватися їхніх інструкцій та уникати маршрутів, які вони оголосили несанкціонованими.

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