Іран заявив про пошкодження п’яти танкерів у протоці Ормуз — Al Jazeera

Іранські військові заявили про пошкодження щонайменше п’яти нафтових танкерів у протоці Ормуз. За їхніми повідомленнями, у кількох інцидентах загорілися п’ять суден і буксир, який наблизився до одного з танкерів для гасіння пожежі. Про це повідомляє Al Jazeera.

Заяви іранських військових

Корпус вартових ісламської революції заявив, що великий танкер, який намагався пройти південніше від протоки Ормуз, зупинився після пожежі, спричиненої зіткненням із міною. За версією КВІР, ще один супертанкер зупинився через масштабну пожежу під час виходу зі східної частини протоки. Причину цієї пожежі у заяві не уточнили.

Буксир, що підійшов до супертанкера для гасіння вогню, також загорівся, заявив КВІР. Пізніше іранська армія через державне агентство IRNA повідомила ще про три інциденти: один танкер уранці та два судна близько полудня, за її твердженням, зіткнулися з морськими мінами у водах на схід від протоки Ормуз і загорілися.

Інцидент біля Катару

Окремо британська агенція United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) повідомила, що танкер зазнав удару двома снарядами біля узбережжя Катару. За її даними, це сталося 4 листопада о 23:20 за Гринвічем приблизно за 50 морських миль, або 93 кілометри, на північ від Мадінат-аш-Шамаля.

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UKMTO не назвало судно та державу його прапора. Відповідальність за атаку ніхто одразу не взяв.

Наприкінці жовтня танкер для перевезення скрапленого природного газу Al Mayeda, що належить катарській компанії Nakilat, також зазнав удару невстановлених об’єктів під час плавання в затоці. Компанія повідомила, що члени екіпажу не постраждали, впливу на довкілля не було, а судно залишалося безпечним і придатним до експлуатації.

За даними Al Jazeera, від початку війни проти Ірану наприкінці лютого Тегеран суттєво обмежив рух через протоку Ормуз, якою зазвичай перевозять обсяги нафти, що становлять близько п’ятої частини її світового споживання.

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