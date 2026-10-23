Іран заявив про пошкодження семи танкерів біля Ормузької протоки — Al Jazeera

Іран заявив, що сім нафтових танкерів загорілися або зазнали пошкоджень у районі Ормузької протоки між Іраном та Оманом. Корпус вартових ісламської революції також попередив, що нові атаки США можуть спричинити ширшу відповідь Тегерана, повідомляє Al Jazeera.

За даними видання, аналітики вважають малоймовірним удар США до проміжних виборів 3 листопада, однак жорстка риторика обох сторін посилила побоювання щодо відновлення атак. У центрі конфлікту опинилися контроль над Ормузькою протокою та іранські ядерні об'єкти.

Протоки та енергетика стали цілями

До початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого Ормузька протока не була ключовим питанням у перемовинах, які тоді стосувалися ядерної програми Тегерана та його регіональних союзників. До війни через цю водну артерію перевозили п'яту частину світових поставок нафти й скрапленого природного газу.

Тепер судноплавство в протоці, за даними Al Jazeera, суттєво порушене через погрози та атаки Ірану на судна, а також блокаду іранських портів, яку підтримують США. Постачання нафти й газу різко скоротилися. Додатковим фронтом стало відновлення бойових дій у Ємені: єменські хусити атакують ракетами та безпілотниками саудівські аеропорти й нафтову інфраструктуру. Це створює ризики і для судноплавства в протоці Баб-ель-Мандеб.

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Витрати війни та тиск на сторони

Іранська влада в квітні оцінила прямі й непрямі збитки від американсько-ізраїльських ударів у 270 млрд доларів. Офіційна статистика, наведена виданням, показала скорочення ВВП Ірану на 10,1% у річному вимірі в період із 21 березня до 20 червня. Енергетичний експорт країни обмежений блокадою, а курс іранського ріала знизився.

США також несуть значні витрати. Бюджетне управління Конгресу у вересні оцінило вартість конфлікту для Пентагону в 38 млрд доларів станом на 1 серпня та прогнозувало подальші щомісячні витрати на рівні 2–3 млрд доларів залежно від інтенсивності бойових дій.

Війна вплинула і на енергетичні ринки: ціна Brent зросла з 72,48 долара за барель 27 лютого до 126,41 долара 30 квітня, а на початку торгів у п'ятницю становила 114,47 долара. Міжнародне енергетичне агентство в жовтні попередило, що обмеження постачань можуть зберігатися до 2027 року.

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