Іран заявив про пожежі на двох танкерах в Ормузькій протоці — Der Spiegel

Іран заявив, що в Ормузькій протоці після вибухів загорілися два нафтові танкери. За версією Корпусу вартових ісламської революції, судна зіткнулися з морськими мінами. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на заяву, яку в суботу поширило іранське державне телебачення.

Версія іранських військових

У заяві Корпусу вартових ісламської революції стверджується, що перед інцидентом судна вимкнули радарні системи та системи визначення місцеположення. Там також заявили, що вони намагалися потай пройти протоку несанкціонованим маршрутом. Одне із суден іранська сторона назвала супертанкером.

У заяві не назвали ані назви суден, ані країни їхнього походження. Незалежних повідомлень про інцидент і причини вибухів не було. Раніше Іран неодноразово заявляв про зіткнення суден із морськими мінами, тоді як незалежні джерела в окремих випадках припускали влучання невідомих снарядів.

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Ризики перевезень через протоку

Іран протягом останніх тижнів уже повідомляв про пожежі на суднах в Ормузькій протоці. Зокрема, 13 листопада там, за твердженням Тегерана, після вибуху морської міни загорівся танкер для перевезення скрапленого газу. Інформаційні агентства поширювали кадри палаючого судна. Водночас США заявляли, що протока вже значною мірою очищена від мін.

Ормузька протока має ключове значення для світової торгівлі нафтою та газом. Попри збільшення обсягів перевезень, великі судноплавні компанії все ще остерігаються проходити нею через високі ризики. Частина перевізників використовує проміжні танкери: вони проходять протоку, а потім передають вантаж іншим суднам. Така схема ускладнює логістику й підвищує вартість транспортування.

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