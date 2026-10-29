Іран заявив про пожежі щонайменше на чотирьох танкерах у протоці Ормуз — The Hindu

Іранські військові заявили, що щонайменше чотири танкери загорілися після зіткнення з морськими мінами під час проходження Ормузької протоки. Про це The Hindu повідомляє з посиланням на заяви іранських збройних сил.

Заява КВІР

Корпус вартових ісламської революції заявив, що протягом 24 годин три нафтові танкери вибухнули й загорілися, коли намагалися пройти південним маршрутом протоки, який Тегеран вважає несанкціонованим. За версією КВІР, судна вимкнули радіолокаційні та навігаційні системи й проігнорували попередження його військово-морських сил.

Пізніше іранська армія повідомила ще про один танкер, пошкоджений і охоплений вогнем після зіткнення з морськими мінами на схід від протоки. За її твердженням, судно перебувало в обмеженій небезпечній зоні та втратило можливість рухатися. Час інцидентів і прапори танкерів у повідомленнях не уточнювалися.

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Суперечка щодо маршрутів

Повідомлення з'явилося наступного дня після заяви Центрального командування США про розмінування основних транзитних маршрутів у протоці. Речник КВІР Хоссейн Мохебі закликав CENTCOM надати незалежні докази розмінування. Іран вважає несанкціонованим південний коридор поблизу узбережжя Оману та попередив судновласників і екіпажі про відповідальність за проходження цим маршрутом.

Британська служба морської торгівлі UKMTO раніше 29 жовтня отримала повідомлення про судно, охоплене вогнем у протоці, але не назвала причини пожежі й не надала інформації про можливих постраждалих. Не було одразу зрозуміло, чи йшлося про одне із суден, згаданих КВІР. Окремо КВІР заявив, що його підрозділ радіоелектронної боротьби захопив американський розвідувальний безпілотник MQM-170 у західній частині Ормузької протоки.

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