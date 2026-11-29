Іранська армія заявила, що американський безпілотник уразив рибальський човен із трьома людьми на борту біля південного узбережжя Сіріка в Ірані. Одна людина — власник човна — зникла безвісти, повідомляє Anadolu Agency.

Двох людей доправили до лікарні

За даними відділу зі зв'язків із громадськістю іранської армії, заяву якого поширив державний мовник IRIB, двох пасажирів урятували та доправили до лікарні. Пошуки третьої людини, власника рибальського човна, тривають.

Інших подробиць інциденту іранська сторона не навела.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Напруженість у регіоні

У Anadolu Agency зазначили, що напруженість на Близькому Сході зберігається після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Тегеран у відповідь завдавав ракетних і дронових ударів у регіоні та фактично закрив Ормузьку протоку — важливий маршрут для світових постачань енергоносіїв.

Рамкова угода, укладена в червні для підготовки остаточної мирної домовленості, згодом зірвалася через розбіжності сторін, зокрема щодо судноплавства в Ормузькій протоці.

Читай нас у