Іран заявив, що його армія завдала удару по американських об’єктах для безпілотників і ракет на авіабазі Алі-аль-Салем у Кувейті. Кувейтські військові ввечері у вівторок повідомили, що сили протиповітряної оборони відбили атаки ворожих безпілотників, не навівши інших подробиць.

Про заяву Тегерана та реакцію кувейтської армії повідомляє CNBC. Видання зазначає, що це продовження серії атак на держави Перської затоки, де розміщені американські військові сили.

Атаки в країнах Перської затоки

На тлі загострення між Іраном і США в регіоні поновився обмін ударами, попри продовження дипломатичних контактів. Бахрейн також зазнав хвилі атак іранських дронів. У середу влада країни оголосила відбій тривоги після того, як сили ППО перехопили кілька повітряних цілей.

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Раніше Іран заявляв про атаки на американські радіолокаційні системи в Бахрейні. CNBC також пише, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває дев’ятий місяць, схоже, зайшли в глухий кут.

Ринок нафти відреагував зниженням

Напруженість у регіоні продовжує впливати на постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку. Водночас нафтові ф’ючерси знизилися на тлі ознак відновлення потоків нафти цим важливим водним шляхом.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 1,2% і закрилися на рівні 84,9 долара за барель. Вартість Brent знизилася на 0,48% — до 92,7 долара за барель. Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що світова пропозиція нафти вперше від початку війни перевищила попит, і спрогнозувало профіцит ринку в четвертому кварталі.

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