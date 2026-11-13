Іран заявив про удар по радару США у Бахрейні — Deutsche Welle

Іран заявив про удар по американській радіолокаційній системі раннього попередження в Бахрейні. Водночас Центральне командування США заперечило її знищення та повідомило, що перехопило два іранські ударні безпілотники, спрямовані на Бахрейн. За даними Deutsche Welle, американські військові не зафіксували жертв або пошкоджень.

Заяви сторін

Корпус вартових ісламської революції спершу заявив, що його повітряні сили атакували та знищили радар на території Бахрейну. В Ірані назвали це відповіддю на удар США по телекомунікаційній вежі в іранському окрузі Сірік, розташованому на узбережжі Ормузької протоки.

Через кілька годин Центральне командування США відкинуло твердження про знищення радара. Американські військові заявили, що зупинили два безпілотники, які намагалися атакувати Бахрейн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація в Ормузькій протоці

За інформацією Deutsche Welle, війна, що почалася після ударів США та Ізраїлю 28 лютого, перебуває у фазі деескалації, хоча ключові питання залишаються невирішеними. Тегеран продовжує намагатися контролювати Ормузьку протоку — важливий маршрут транспортування нафти й природного газу — та атакувати судна, які вважає несанкціонованими користувачами водного шляху.

Військово-морські сили США, які блокують іранські судна, останнім часом супроводжували танкери через протоку в районі, де надходили повідомлення про судна, що горіли. Мирні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, що відбулися у квітні, завершилися без результату.

Читай нас у