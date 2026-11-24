Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану 24 листопада заявили, що завдали удару по судну в південній частині Ормузької протоки. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява іранських військових

За версією ВМС КВІР, судно рухалося «незаконним маршрутом» у районі на північ від порту Хасаб і на південь від Ормузької протоки. У заяві, поширеній напівофіційним іранським агентством Tasnim, стверджується, що судно зіткнулося з морською міною та зупинилося.

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Попередження для судновласників

Іранські військові звернулися до судновласників і капітанів із закликом дотримуватися правил морської безпеки, користуватися дозволеними маршрутами та зважати на попередження відповідних органів. У КВІР заявили, що це необхідно для безпеки судноплавства у протоці.

Ситуація в протоці

Іранська влада неодноразово повідомляла про танкери, які, за її твердженнями, натрапляли на міни під час руху маршрутами, що Тегеран називає несанкціонованими. Як зазначає Anadolu Agency, це відбувається на тлі конфлікту Ірану зі США та морської блокади іранських портів з боку Вашингтона. Ормузька протока сполучає Перську затоку з Оманською затокою та є ключовим маршрутом міжнародних постачань нафти.

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