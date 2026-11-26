Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що газовоз зі зрідженим природним газом загорівся та вибухнув після того, як натрапив на морську міну в Ормузькій протоці. За твердженням іранської сторони, судно намагалося пройти маршрутом, який Тегеран вважає незаконним.

Заява іранських військових

Як повідомляє OilPrice, представники ВМС КВІР через іранські медіа заявили, що газовоз вимкнув системи позиціювання та спробував скористатися несанкціонованим маршрутом, який, за їхніми словами, визначили США та Ізраїль. Незалежних підтверджень цієї інформації в матеріалі не наведено.

Центр контролю руху суден КВІР в Ормузькій протоці заявив, що кораблі, які, за версією Ірану, порушують його правила судноплавства та обирають несанкціоновані шляхи проходження, ризикують натрапити на морські міни. Іранські військові також назвали такі маршрути незаконними.

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Попередні повідомлення про танкери

Напередодні КВІР заявив про вибухи на двох нафтових танкерах, які нібито підірвалися на мінах біля південного та східного узбережжя Ормузької протоки. У заяві КВІР, яку поширило іранське державне агентство IRNA, йшлося про пожежі в машинних відділеннях суден.

Раніше цього тижня Тегеран також повідомляв, що ще три танкери загорілися після зіткнення з мінами. OilPrice зазначає, що подібні заяви Ірану щодо суден, які Тегеран звинувачує в порушенні умов навігації через протоку, останніми тижнями надходять майже щодня.

Після нових повідомлень про інциденти з танкерами в Ормузькій протоці ціни на нафту зросли на початку азійських торгів у четвер. Видання також пов'язує рух котирувань із повідомленням про атаку єменських хуситів на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії.

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