Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що танкер зі скрапленим природним газом зіткнувся з морською міною та зазнав вибуху в Ормузькій протоці. За версією іранських військових, судно рухалося «несанкціонованим і небезпечним маршрутом».

Заява іранських військових

Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на державні медіа Ірану, інцидент стався у п’ятницю. Деталей про сам танкер на момент публікації не наводили.

У четвер іранські медіа також повідомляли, що чотири нафтові танкери зазнали вибухів у протоці, важливій для світового судноплавства. За їхніми твердженнями, судна проігнорували попередження та зайшли в райони, які Тегеран вважає обмеженими для проходу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаки на судна

За даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, у перші десять днів листопада атак зазнали щонайменше 10 суден. У жовтні зафіксували 37 атак — найбільшу місячну кількість від початку конфлікту наприкінці лютого.

У матеріалі також зазначається, що танкери й надалі зазнають атак у протоці, хоча судноплавний рух там відновлюється. Очікування деескалації війни США та Ізраїлю проти Ірану відображалися у зниженні цін на нафту.

Читай нас у