Іран заявив про вибухи на чотирьох танкерах в Ормузькій протоці — Asharq Al-Awsat

Іранські військові заявили, що в Ормузькій протоці сталися вибухи на чотирьох нафтових танкерах. За повідомленням Asharq Al-Awsat, іранська сторона стверджує, що судна проігнорували попередження та зайшли до районів, які Іран вважає закритими для судноплавства.

Заяви іранських військових

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що два супертанкери вийшли з ладу внаслідок вибухів у середу. За їхньою версією, екіпажі проігнорували застереження щодо використання несанкціонованого маршруту. Іранські державні медіа повідомили, що ці судна вибухнули після зіткнення з морськими мінами, і показали відео, яке назвали кадрами інцидентів.

Згодом іранська армія заявила про ще два танкери, які в четвер удень, за її даними, натрапили на міни у східній частині Ормузької протоки. Державне телебачення Ірану повідомило, що судна вимкнули радари, зайшли до закритої зони, після чого на них виникла пожежа. Reuters не зміг незалежно перевірити версію іранської сторони.

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Повідомлення про пожежу на судні

Британська служба морської торгівлі UKMTO в четвер повідомила, що напередодні невідомий снаряд влучив у судно приблизно за 14 морських миль на північний захід від емірату Рас-ель-Хайма в ОАЕ, коли воно виходило з протоки. Внаслідок удару зайнялося машинне відділення. Екіпаж евакуювали, а пожежу намагалися загасити.

UKMTO в кількох попередніх випадках також повідомляла про ураження суден невідомими снарядами. За даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, у перші десять днів листопада було уражено щонайменше десять суден, а в жовтні зафіксували 37 атак — найбільшу місячну кількість від початку конфлікту наприкінці лютого.

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